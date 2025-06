Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Alle ore 21.00 di giovedì 26 giugno si gioca Juventus-Manchester City, partita in programma per la FIFA Club World Cup 2025: ecco di seguito come seguire la gara in diretta.

Juventus-Manchester City in TV

La partita Juventus-Manchester City sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia1 a partire dalle 21,00 con la conduzione di Monica Bertini e Benedetta Radaelli, pre e post-partita dedicati con collegamenti, ospiti in studio e commenti per accompagnare il pubblico prima e dopo ogni match.

