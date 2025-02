Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 10 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Justice League. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Justice League – Trama

“Justice League” è un film del 2017 diretto da Zack Snyder (con riprese aggiuntive e post-produzione supervisionate da Joss Whedon)

Trama

Dopo la morte di Superman, Bruce Wayne (Batman) sente la necessità di formare una squadra di metaumani per proteggere la Terra dalle minacce future. Con l’aiuto di Diana Prince (Wonder Woman), Bruce cerca di reclutare Barry Allen (Flash), Arthur Curry (Aquaman), e Victor Stone (Cyborg) per affrontare Steppenwolf, un generale dell’Apokolips, che è tornato per conquistare la Terra con l’aiuto delle Scatole Madri. La squadra dovrà unire le forze per fermare questa minaccia e, nel processo, decidere se far risorgere Superman per aiutarli nella battaglia.

Justice League – Cast

Ben Affleck interpreta Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill interpreta Clark Kent / Superman

Gal Gadot interpreta Diana Prince / Wonder Woman

Ezra Miller interpreta Barry Allen / Flash

Jason Momoa interpreta Arthur Curry / Aquaman

Ray Fisher interpreta Victor Stone / Cyborg

Amy Adams interpreta Lois Lane

Jeremy Irons interpreta Alfred Pennyworth

Diane Lane interpreta Martha Kent

Connie Nielsen interpreta Ippolita

J.K. Simmons interpreta James Gordon

Ciarán Hinds interpreta Steppenwolf (voce e motion capture)

