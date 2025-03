Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 20 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Jurassic World – Il regno distrutto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Jurassic World – Il regno distrutto – Trama

Jurassic World – Il regno distrutto (Jurassic World: Fallen Kingdom) è un film d’azione e fantascienza del 2018 diretto da J.A. Bayona. Sequel di Jurassic World (2015) e quinto capitolo della saga iniziata con Jurassic Park.

Tre anni dopo gli eventi di Jurassic World, l’isola di Isla Nublar è abbandonata, ma un’eruzione vulcanica minaccia di distruggere i dinosauri ancora in vita. Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), ex manager del parco e ora attivista per i diritti dei dinosauri, viene coinvolta da Benjamin Lockwood (James Cromwell), un ex socio di John Hammond, per salvare le creature. Con l’aiuto di Owen Grady (Chris Pratt), esperto di velociraptor e suo ex compagno, Claire organizza una missione di salvataggio.

Tuttavia, scoprono che Eli Mills (Rafe Spall), il braccio destro di Lockwood, ha un piano segreto: vendere i dinosauri al mercato nero, incluso un nuovo ibrido letale, l’Indoraptor. Quando il vulcano erutta, i dinosauri vengono trasferiti in una villa in California, ma il caos esplode: l’Indoraptor fugge, seminando morte. Claire, Owen e la giovane Maisie (Isabella Sermon), nipote di Lockwood, lottano per fermare la catastrofe. Alla fine, i dinosauri vengono liberati nel mondo, segnando l’inizio di una nuova era di convivenza tra umani e rettili preistorici.

Jurassic World – Il regno distrutto – Cast

Chris Pratt interpreta Owen Grady, l’addestratore di dinosauri carismatico e coraggioso.

Bryce Dallas Howard è Claire Dearing, determinata a proteggere i dinosauri e affrontare le conseguenze delle sue scelte.

Rafe Spall dà vita a Eli Mills, l’antagonista ambizioso e senza scrupoli.

James Cromwell è Benjamin Lockwood, un idealista tradito dai suoi stessi piani.

Isabella Sermon interpreta Maisie Lockwood, una ragazzina misteriosa con un legame sorprendente con i dinosauri.

Justice Smith è Franklin Webb, un tecnico informatico spaventato ma leale.

Daniella Pineda è Zia Rodriguez, una veterinaria dal carattere forte.

Toby Jones interpreta Gunnar Eversol, un cinico banditore d’asta.

Ted Levine è Ken Wheatley, un mercenario a caccia di trofei.

BD Wong torna nei panni del dottor Henry Wu, lo scienziato responsabile della creazione degli ibridi.

