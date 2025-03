Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 13 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Jurassic World. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Jurassic World – Trama

La storia si svolge 22 anni dopo gli eventi del primo Jurassic Park. Isla Nublar, l’isola al largo della Costa Rica, è ora sede di un parco a tema pienamente operativo chiamato Jurassic World, realizzato grazie alla visione di John Hammond. Il parco, gestito dalla Masrani Corporation, attira migliaia di turisti, ma il calo di interesse spinge i responsabili a creare una nuova attrazione: l’Indominus Rex, un dinosauro ibrido geneticamente modificato, progettato per essere più grande, intelligente e feroce di qualsiasi altra specie.

Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), responsabile delle operazioni del parco, supervisiona il progetto, mentre Owen Grady (Chris Pratt), un ex marine ed esperto di comportamento dei Velociraptor, viene coinvolto per valutare la sicurezza dell’animale.

Poco prima del debutto ufficiale, l’Indominus Rex sfugge dalla sua recinzione grazie alla sua astuzia, seminando il panico sull’isola. I fratelli Zach (Nick Robinson) e Gray Mitchell (Ty Simpkins), in visita al parco dalla zia Claire, si ritrovano in pericolo mentre il dinosauro scatena il caos. Owen e Claire devono collaborare per fermare la creatura e salvare i visitatori, affrontando non solo l’Indominus ma anche le tensioni interne al parco, tra cui gli interessi economici e militari rappresentati da figure come Vic Hoskins (Vincent D’Onofrio). La situazione culmina in un’epica battaglia tra dinosauri, con l’aiuto inaspettato dei Velociraptor addestrati da Owen e del leggendario T-Rex.

Jurassic World – Cast

Chris Pratt interpreta Owen Grady, un ex marine carismatico e addestratore di Velociraptor, protagonista dell’azione e della lotta contro l’Indominus Rex.

Bryce Dallas Howard è Claire Dearing, la manager del parco, inizialmente fredda e calcolatrice, che evolve nel corso del film mostrando coraggio e determinazione.

Ty Simpkins interpreta Gray Mitchell, il più giovane dei due fratelli, appassionato di dinosauri e curioso di natura.

Nick Robinson è Zach Mitchell, il fratello maggiore, adolescente disinteressato che riscopre il legame con la famiglia durante la crisi.

Vincent D’Onofrio dà vita a Vic Hoskins, un ambizioso responsabile della sicurezza che vede nei dinosauri un potenziale militare.

BD Wong riprende il ruolo del Dr. Henry Wu, genetista della InGen e mente dietro la creazione dell’Indominus Rex, già visto nel primo Jurassic Park.

Irrfan Khan interpreta Simon Masrani, l’eccentrico miliardario proprietario del parco, con una visione idealistica ma rischiosa.

Jake Johnson è Lowery Cruthers, un tecnico del centro di controllo con un debole per il vecchio Jurassic Park.

