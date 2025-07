Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 12 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Jurassic Park. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Jurassic Park – Trama

Jurassic Park (1993), diretto da Steven Spielberg, è un film di fantascienza e avventura basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton. La storia si svolge su Isla Nublar, un’isola al largo della Costa Rica, dove il magnate John Hammond ha creato un parco tematico con dinosauri clonati utilizzando DNA estratto da zanzare fossilizzate nell’ambra.

Hammond invita il paleontologo Alan Grant, la paleobotanica Ellie Sattler, il matematico Ian Malcolm e i suoi nipoti, Lex e Tim, per un tour di anteprima del parco, insieme all’avvocato Donald Gennaro. Tuttavia, un sabotaggio da parte di Dennis Nedry, un dipendente corrotto che disattiva i sistemi di sicurezza per rubare embrioni di dinosauro, causa il collasso delle misure di contenimento.

I dinosauri, tra cui un feroce Tyrannosaurus rex e astuti Velociraptor, sfuggono al controllo, trasformando il parco in un luogo di terrore. Il gruppo deve lottare per sopravvivere e trovare un modo per sfuggire all’isola.

Jurassic Park – Cast

Sam Neill: Dr. Alan Grant, paleontologo esperto e riluttante protagonista.

Laura Dern: Dr. Ellie Sattler, paleobotanica coraggiosa e determinata.

Jeff Goldblum: Dr. Ian Malcolm, matematico esperto di teoria del caos, cinico e carismatico.

Richard Attenborough: John Hammond, visionario creatore di Jurassic Park.

Ariana Richards: Lex Murphy, nipote di Hammond, vegetariana e abile con i computer.

Joseph Mazzello: Tim Murphy, nipote di Hammond, appassionato di dinosauri.

Bob Peck: Robert Muldoon, capo della sicurezza, esperto di Velociraptor.

Martin Ferrero: Donald Gennaro, avvocato rappresentante degli investitori.

Samuel L. Jackson: Ray Arnold, ingegnere capo del parco.

B.D. Wong: Dr. Henry Wu, genetista responsabile della clonazione dei dinosauri.

Wayne Knight: Dennis Nedry, programmatore corrotto che sabota il parco.

Miguel Sandoval: Juanito Rostagno, proprietario della miniera di ambra.

Cameron Thor: Lewis Dodg51, ingegnere rivale della InGen.

