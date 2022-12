Junior Eurovision Song Contest 2022: la finale in diretta e streaming

Oggi, 11 dicembre 2022, a partire dalle 15.50 su Rai1 andrà in onda la ventesima edizione della manifestazione canora Junior Eurovision Song Contest, la versione “baby” del celebre concorso europeo, riservato ai ragazzi fino ai 14 anni, in diretta dall’arena Demircian di Yerevan, in Armenia. La giovanissima Chanel Dilecta rappresenterà la Rai e l’Italia con il brano “Bla Bla Bla”, una canzone che richiama la necessità di impegnarsi non solo a parole.

Chanel Dilecta Apolloni, 13 anni, vive a Thiene (Vicenza) e frequenta la scuola secondaria di primo grado. Adora la musica, il canto e il ballo, passioni che ha ereditato dai suoi genitori. Sua madre è una cantante lirica. La conduzione per l’Italia sarà affidata a Mario Acampa e Francesca Fialdini, con la partecipazione di Gigliola Cinquetti, Rosanna Vaudetti e gli Eugenio in Via di Gioia.

Oltre all’Italia, saranno in gara: Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina. I 16 giovani finalisti canteranno dal vivo e, come per l’edizione precedente, sarà utilizzato il voto online, che contribuirà per il 50% alla classifica finale.

Junior Eurovision Song Contest in streaming

Il Junior Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmesso, come detto, in diretta su Rai1, ma sarà visibile anche in streaming su Raiplay a questo link.