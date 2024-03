Jungle Cruise, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 29 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Jungle Cruise. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Jungle Cruise – Trama

Ambientato nel 1916, Jungle Cruise segue le avventure della dottoressa Lily Houghton (Emily Blunt), una botanica britannica alla ricerca di un albero dalle proprietà curative in Amazzonia. Per raggiungere il suo obiettivo, Lily si imbarca in una pericolosa crociera fluviale con il capitano Frank Wolff (Dwayne Johnson), un uomo dall’animo burbero ma dal cuore d’oro. Insieme a loro, si unisce anche il fratello di Lily, McGregor (Jack Whitehall), un goffo ed esilarante esploratore.

Durante il loro viaggio, il trio dovrà affrontare innumerevoli pericoli, tra cui animali selvatici, tribù indigene ostili e una spedizione tedesca rivale guidata dal perfido Principe Joachim (Jesse Plemons). Ma grazie al loro coraggio, alla loro tenacia e al loro senso dell’umorismo, riusciranno a superare ogni ostacolo e a raggiungere l’agognato Albero della Vita.

Jungle Cruise – Cast

Il cast principale è così composto:

Dwayne Johnson – Frank Wolff

Emily Blunt – Lily Houghton

Jack Whitehall – McGregor Houghton

Jesse Plemons – Principe Joachim

Paul Giamatti – Nilo

Edgar Ramirez – Aguirre

Veronica Falcon – Trader Sam

Quim Gutiérrez – Melchor

Andy Nyman – Sir James Houghton