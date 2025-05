Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film John Wick 4. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

John Wick 4 – Trama

John Wick (Keanu Reeves), leggendario ex sicario, continua la sua lotta contro la Gran Tavola, l’organizzazione criminale globale che lo ha dichiarato “scomunicato” e ha messo una taglia sulla sua testa. Dopo aver eliminato il Reggente, il leader supremo della Gran Tavola, in Marocco, John si nasconde a New York con il Bowery King, pianificando la sua vendetta.

Il Marchese Vincent Bisset de Gramont (Bill Skarsgård), un potente membro della Gran Tavola, ottiene pieni poteri per fermare Wick, punendo Winston (Ian McShane), il manager del Continental Hotel di New York, e il suo concierge Charon (Lance Reddick). John si rifugia a Osaka, presso il Continental gestito dal suo amico Shimazu Koji (Hiroyuki Sanada), ma viene braccato da Caine (Donnie Yen), un assassino cieco e vecchio amico costretto a dargli la caccia per proteggere sua figlia. Wick attraversa New York, Parigi, Berlino e il Giappone, affrontando nemici sempre più letali in una missione epica per conquistare la libertà o morire provandoci.

John Wick 4 – Cast

Keanu Reeves – John Wick (Jardani Jovonovich), il protagonista, un ex sicario in cerca di vendetta.

Donnie Yen – Caine, un assassino cieco della Gran Tavola, amico di Wick costretto a tradirlo.

Bill Skarsgård – Marchese Vincent Bisset de Gramont, il principale antagonista.

Ian McShane – Winston Scott, manager del Continental di New York.

Laurence Fishburne – Bowery King, ex boss criminale e alleato di John.

Hiroyuki Sanada – Shimazu Koji, manager del Continental di Osaka.

Shamier Anderson – Mr. Nobody / The Tracker, un cacciatore di taglie che insegue Wick.

Lance Reddick – Charon, concierge del Continental di New York (ultima interpretazione prima della sua scomparsa).

Rina Sawayama – Shimazu Akira, figlia di Koji e concierge del Continental di Osaka.

Scott Adkins – Killa, un boss criminale.

Clancy Brown – Harbinger, membro della Gran Tavola.

Natalia Tena – Katia Javanavič, sorella adottiva di Wick

