Questa sera, giovedì 22 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film John Wick 3 – Parabellum. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

John Wick 3 – Parabellum – Trama

John Wick 3 – Parabellum è un film d’azione del 2019, terzo capitolo della saga con Keanu Reeves, diretto da Chad Stahelski.

John Wick (Keanu Reeves) è in fuga a Manhattan dopo essere stato dichiarato “scomunicato” dalla Gran Tavola, un’organizzazione criminale internazionale, per aver ucciso Santino D’Antonio, un suo membro, all’interno dell’Hotel Continental, violando una regola fondamentale. Con una taglia di 14 milioni di dollari sulla sua testa, John è braccato da assassini di tutto il mondo.

Dopo aver recuperato un crocifisso e un medaglione da un nascondiglio nella New York Public Library, affronta il primo sicario, Ernest, e si dirige verso il Direttore (Anjelica Huston), una figura del suo passato in Bielorussia, che lo aiuta a raggiungere Casablanca. Qui incontra Sofia (Halle Berry), direttrice del Continental di Casablanca, che lo accompagna in una missione per incontrare un membro della Gran Tavola, Berrada.

Nel frattempo, una Giudicatrice (Asia Kate Dillon) indaga sulle violazioni delle regole, mettendo pressione a Winston (Ian McShane), manager del Continental di New York, e al Re di Bowery (Laurence Fishburne). John affronta numerosi scontri, tra cui una spettacolare battaglia al Continental, fino a un confronto finale con Winston, che lo tradisce sparandogli, facendolo cadere dal tetto. Sopravvissuto, John viene salvato dal Re di Bowery, pronto a ribellarsi contro la Gran Tavola.

John Wick 3 – Parabellum – Cast

Keanu Reeves – John Wick: Il protagonista, un ex sicario in fuga.

Halle Berry – Sofia: Direttrice del Continental di Casablanca, alleata riluttante di John.

Ian McShane – Winston: Manager del Continental di New York.

Laurence Fishburne – Bowery King: Leader di una rete di informatori e assassini.

Anjelica Huston – Il Direttore: Figura autoritaria che ha cresciuto John.

Asia Kate Dillon – La Giudicatrice: Rappresentante della Gran Tavola.

Mark Dacascos – Zero: Assassino al servizio della Gran Tavola.

Lance Reddick – Charon: Concierge del Continental.

Jason Mantzoukas – Tick Tock Man: Alleato del Re di Bowery.

Jerome Flynn – Berrada: Membro della Gran Tavola a Casablanca.

Boban Marjanović – Ernest: Sicario che affronta John nella libreria.

