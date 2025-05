Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 16 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film John Rambo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

John Rambo – Trama

John Rambo è un film d’azione del 2008, quarto capitolo della saga di Rambo, diretto e interpretato da Sylvester Stallone. È dedicato a Richard Crenna, interprete del colonnello Trautman nei primi tre film, presente qui solo in immagini d’archivio.

John Rambo vive isolato nella Thailandia settentrionale, lavorando su un battello sul fiume Salween, vicino al confine con la Birmania, dove infuria la lunga guerra civile tra il regime militare birmano e i Karen. Abbandonata la violenza, Rambo si limita a osservare il conflitto. La sua routine cambia quando un gruppo di missionari cristiani, guidati da Sarah Miller e Michael Burnett, gli chiede di condurli via fiume in un villaggio Karen per portare aiuti. Inizialmente riluttante, Rambo accetta. Quando il villaggio viene attaccato dai soldati birmani, che massacrano civili e catturano i missionari, Rambo si unisce a un gruppo di mercenari per salvarli, tornando alla sua natura di guerriero per affrontare il brutale comandante Pa Tee Tint. Il film denuncia le atrocità del conflitto birmano, con scene intense e violente.

John Rambo – Cast

Sylvester Stallone: John Rambo, veterano del Vietnam e protagonista

Julie Benz: Sarah Miller, missionaria e fiancée di Michael

Paul Schulze: Dr. Michael Burnett, leader dei missionari

Matthew Marsden: Schoolboy, cecchino del gruppo di mercenari

Graham McTavish: Lewis, ex-SAS e capo dei mercenari

Reynaldo Gallegos: Diaz, mercenario

Jake La Botz: Reese, mercenario

Tim Kang: En-Joo, mercenario

Maung Maung Khin: Maggiore Pa Tee Tint, comandante birmano

Ken Howard: Reverendo Arthur Marsh, pastore della missione

Richard Crenna: Col. Samuel Trautman (immagini d’archivio)

Supakorn Kitsuwon: Myint, ribelle Karen

Aung Aay Noi: Tenente Aye, vice di Tint

