Jesus, su Rai 1 il film del 1999: trama, streaming e cast

Il 12 aprile 2020 su Raiuno va in onda Jesus, riproposizione in una sola serata del film-tv in due puntate andato in onda il 5 e 6 dicembre 1999. Prodotto dalla LuxVide e da altre case di produzioni europee e statunitensi, il film-tv fa parte del ciclo “Le storie delle Bibbia”.

Jesus Rai 1, trama

La storia, come si può evincere dal titolo, è quella di Gesù (Jeremy Sisto) che, mentre in Palestina arriva il procuratore romano Ponzio Pilato (Gary Oldman) deve affrontare la morte del padre ed alcune domande che lo porteranno a compiere un viaggio.

Insieme ai discepoli, Gesù ride, scherza, ama la vita, ma riflette anche sul suo destino. Spaventato e tentato da Satana (Jeroen Brabbé), accetta alla fine quanto ha deciso Dio: il tradimento di Giuda (Thomas Lockyer), l’arresto e la crocifissione. Il film-tv, però, mostra anche la sua Resurrezione.

Jesus Rai 1, streaming

Il film-tv, essendo già andato in onda 21 anni fa su Raiuno, è già disponibile sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone: a questo link è possibile vederlo.

Jesus Rai 1, cast

Ecco, di seguito, il cast di Jesus:

Jeremy Sisto: Gesù

Jacqueline Bisset: Maria

Armin Mueller Stahl: Giuseppe

Debra Messing: Maria Maddalena

David O’Hara: Giovanni Battista

G.W. Bailey: Livio

Luca Zingaretti: Pietro

Christian Kohlud: Caifa

Elena Sofia Ricci: Erodiade

Stefania Rocca: Maria Di Betania

Fabio Sartor: Giacomo

Gabriella Pession: Salomè

Luca Barbareschi: Erode Antipa

Claudio Amendola: Barabba

Joroen Krabbé: Satana

Gary Oldman: Ponzio Pilato