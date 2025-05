Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 7 maggio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Jason Bourne. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Jason Bourne – Trama

Jason Bourne (2016), è il quinto capitolo della saga di Bourne, diretto da Paul Greengrass.

Dopo anni di latitanza, Jason Bourne (Matt Damon) vive in Grecia, mantenendosi con incontri clandestini di boxe. Nicky Parsons (Julia Stiles), ex agente CIA, hackerando i sistemi dell’Agenzia a Reykjavík, scopre file segreti su Treadstone e sul progetto Ironhand, una piattaforma di sorveglianza mascherata da internet gratuito. Tra i documenti emerge che Richard Webb, padre di Bourne, potrebbe essere stato coinvolto in Treadstone. Nicky contatta Bourne ad Atene, ma l’incontro è interrotto da un sicario, l’Asset (Vincent Cassel), mandato dal direttore CIA Robert Dewey (Tommy Lee Jones).

Dopo una fuga rocambolesca, in cui Nicky viene uccisa, Bourne trova una chiavetta con informazioni sul padre. Viaggiando tra Berlino, Londra e Las Vegas, Bourne, aiutato dall’agente Heather Lee (Alicia Vikander), scopre che Dewey era dietro l’attentato che uccise suo padre, contrario al reclutamento di Jason come supersoldato. Bourne affronta l’Asset in un inseguimento a Las Vegas, vendicando Nicky e suo padre, mentre Lee elimina Dewey, rivelando ambizioni proprie.

Jason Bourne – Cast

Matt Damon interpreta Jason Bourne, ex assassino CIA in cerca della verità sul suo passato.

Alicia Vikander è Heather Lee, responsabile della cybersicurezza CIA, ambigua alleata di Bourne.

Tommy Lee Jones interpreta Robert Dewey, direttore CIA e antagonista principale.

Vincent Cassel è l’Asset, sicario che dà la caccia a Bourne.

Julia Stiles riprende il ruolo di Nicky Parsons, agente ribelle.

Riz Ahmed è Aaron Kalloor, tech specialist CIA.

Ato Essandoh è Craig Jeffers, agente CIA.

Scott Shepherd interpreta Edwin Russell, vicedirettore CIA.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram