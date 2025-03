Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 26 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Jack Ryan – L’iniziazione. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Jack Ryan – L’iniziazione – Trama

Jack Ryan – L’iniziazione (titolo originale: Jack Ryan: Shadow Recruit) è un film d’azione e spionaggio del 2014, diretto da Kenneth Branagh. Si tratta di un reboot della celebre saga cinematografica basata sul personaggio di Jack Ryan, creato da Tom Clancy, ma a differenza dei precedenti film non è tratto da un romanzo specifico, presentando una storia originale.

Jack Ryan (Chris Pine) è un brillante studente di economia che, dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, abbandona gli studi alla London School of Economics per arruolarsi nei Marines. Durante una missione in Afghanistan, il suo elicottero viene abbattuto, lasciandolo gravemente ferito. Durante la riabilitazione, conosce Cathy Muller (Keira Knightley), futura fidanzata, e attira l’attenzione di Thomas Harper (Kevin Costner), un agente della CIA che lo recluta come analista sotto copertura a Wall Street.

Dieci anni dopo, Jack scopre transazioni finanziarie sospette che potrebbero nascondere un complotto terroristico. Inviato a Mosca per indagare, si ritrova faccia a faccia con Viktor Cherevin (Kenneth Branagh), un oligarca russo che pianifica un attacco economico per far crollare gli Stati Uniti. Da analista dietro una scrivania, Jack diventa un agente operativo, costretto a combattere per salvare il suo Paese e proteggere la sua vita privata, messa in pericolo dalla missione.

Jack Ryan – L’iniziazione – Cast

Chris Pine – Jack Ryan: Protagonista, un ex marine diventato analista CIA, al suo debutto come agente sul campo. Pine è il quarto attore a interpretare Ryan dopo Alec Baldwin, Harrison Ford e Ben Affleck.

Keira Knightley – Cathy Muller: Dottoressa e fidanzata di Jack, che si ritrova coinvolta nel caos della missione. Knightley porta al ruolo un mix di intelligenza e vulnerabilità.

Kevin Costner – Thomas Harper: Veterano della CIA che recluta e guida Jack, un mentore dal carattere deciso e pragmatico.

Kenneth Branagh – Viktor Cherevin: Antagonista principale, un freddo e calcolatore oligarca russo. Branagh, oltre a dirigere il film, interpreta il villain con un’intensità teatrale.

Colm Feore – Rob Behringer: Funzionario della CIA che supporta Jack nella missione.

Nonso Anozie – Embee Deng: Guardia del corpo di Cherevin

