Jack Reacher – Punto di non ritorno, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Jack Reacher – Punto di non ritorno. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Jack Reacher – Punto di non ritorno – Trama

Jack Reacher – Punto di non ritorno (titolo originale: Jack Reacher: Never Go Back) è un film d’azione del 2016, diretto da Edward Zwick e b asato sul romanzo Never Go Back di Lee Child. Jack Reacher (Tom Cruise), ex maggiore della polizia militare, torna al suo vecchio quartier generale per incontrare il maggiore Susan Turner (Cobie Smulders), che ha preso il suo posto. Scopre però che Turner è stata arrestata con l’accusa di spionaggio.

Convinto della sua innocenza, Reacher si mette sulle tracce di una cospirazione governativa, liberandola dalla prigione. Durante la fuga, i due si alleano con Samantha (Danika Yarosh), una teenager che potrebbe essere la figlia di Reacher. Inseguiti da assassini e militari corrotti, Reacher e Turner devono smascherare un traffico di armi illegali, affrontando pericoli e svelando segreti che mettono a rischio le loro vite. La storia si snoda tra azione, indagini e momenti di introspezione sul passato di Reacher.

Jack Reacher – Punto di non ritorno – Cast e attori

Tom Cruise: Jack Reacher, un ex militare vagabondo, esperto in combattimenti e indagini.

Cobie Smulders: Maggiore Susan Turner, accusata ingiustamente di spionaggio.

Danika Yarosh: Samantha Dayton, una giovane che potrebbe essere legata a Reacher.

Patrick Heusinger: Il Cacciatore, un sicario al servizio dei cospiratori.

Aldis Hodge: Capitano Espin, un ufficiale coinvolto nell’indagine.

Holt McCallany: Colonnello Morgan, figura ambigua nel complotto.