Iva Zanicchi: Ballando 8 ottobre 2022 (video e gallery)

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022 di stasera, 8 ottobre, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dalla cantante e conduttrice Iva Zanicchi e dal celebre ballerino Samuel Peron, sempre una garanzia. La coppia ha ballato un Charleston sulle note del brano Finché non mi seppelliscono di Blanco.

La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Tutta la vivacità di Iva Zanicchi è stata messa in pista. Tanti gli errorini, ma l’esibizione nel complesso è stata veramente un concentrato di allegria. Il voto totale della coppia è stato di 20 punti, con uno 0 della Lucarelli e un 1 di Mariotto. Francamente incomprensibili.

A voi il video dell’esibizione di Iva Zanicchi e Samuel Peron di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Un debutto importantissimo! Sono molto emozionata, per me è un grande onore averti qui in pista #ivazanicchi ❣️#samuelperon#ballandoconlestelle @Ballando_Rai pic.twitter.com/bTWWEy1o1c

— Milly Carlucci (@milly_carlucci) October 8, 2022