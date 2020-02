Italia’s Got Talent: la finale sarà condotta da Enrico Papi

La finale di Italia’s Got Talent – in programma il prossimo 6 marzo – sarà condotta dal volto di punta di TV8 e conduttore di Guess My Age Enrico Papi.

Prenderà il posto di Lodovica Comello, che sta per dare alla luce il primo figlio frutto dell’unione con Tomas Goldschmidt.

La finale avrà luogo in diretta alle 21:30 dal Teatro 5 di Cinecittà. Secondo quanto raccolto da TVBlog, l’evento dovrebbe avere ugualmente luogo, nonostante l’emergenza Coronavirus. Nel caso in cui il virus raggiungesse la Capitale, la finale si svolgerebbe senza pubblico.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)