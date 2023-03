Italia’s Got Talent 2023, annunciati giudici e conduttori

Da Canale 5 a Sky a Disney+: per Italia’s Got Talent è la volta di un nuovo trasloco. Il talent show in onda nel nostro Paese dal 2009 è l’unico della tv italiana ad essere passato dalla tv generalista alla pay tv fino allo streaming.

L’edizione 2023 di Italia’s Got Talent sarà infatti un’esclusiva di Disney+, diventando la prima versione europea del marchio Got Talent ad andare solo su una piattaforma. Non solo: sarà il primo talent show italiano ad andare esclusivamente in streaming.

Non è la prima volta che Disney+ prende un talent dalla tv per farlo diventare una propria esclusiva: già l’anno scorso la piattaforma, negli Stati Uniti, ha trasmesso Dancing with the Stars, la versione made in Usa di Ballando con le Stelle. Ora, tocca a Italia’s Got Talent.

Il passaggio del format dalla tv allo streaming include, però, anche altre novità legate alla giuria ed alla conduzione. Sul bancone di Italia’s Got Talent 2023, infatti, restano Frank Matano e Mara Maionchi, il primo presente da otto edizioni, la seconda da cinque. A loro si affiancano le novità Elettra Lamborghini e Khaby Lame, due personaggio molto amati sui social. Se per Lamborghini non è la prima volta all’interno di un programma (è anche co-conduttrice di Only Fun su Nove), per Lame è un debutto assoluto.

Cambia anche la conduzione: dopo sei edizioni, Lodovica Comello lascia il ruolo di affiancatrice dei talenti e di chi li accompagna sul palco. Al suo posto, Aurora Leone e Fru dei The Jackal, coppia già vista in azione in Pechino Express 2022 come concorrenti con il nome dei “Sciacalli”.

Le audizioni sono cominciate ad Avellino: proseguiranno poi a Catanzaro, il 23 e 24 marzo, e a Vicenza, il 10 e 11 aprile, dove gli aspiranti concorrenti si esibiranno davanti ai giudici e tra il calore e gli applausi del pubblico in studio. La data di uscita della nuova edizione non è stata annunciata.