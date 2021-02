Italia’s Got Talent 2021, Maria Grazia Medri (foto e video)

Nella quarta puntata del 17 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Maria Grazia Medri, pensionata di 77 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.

Maria Grazia si è presentata come poetessa: ha iniziato a scrivere poesie all’improvviso, durante un corso di ceramica. Le poesie che ha letto avevano come tema l’amore per una donna nel corso dei tempi e la nostalgia. Per lei, ovviamente, quattro sì.

A questo link, il video dell’esibizione.