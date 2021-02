Italia’s Got Talent 2021, Elisaveta e Sergej Trofimov (foto e video)

Nella quarta puntata del 17 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche Elisabeta e Sergej, padre e figlia di 53 ed 11 anni russi ma residenti in Italia. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.

I due hanno cantato “Bridge over troubled water” di Simon & Garfunkel, per dimostrare come le amicizie ed i legami possano superare le avversità. Molto commovente questa esibizione: inevitabili, per loro, quattro sì.

A questo link, il video dell’esibizione.