Italia’s Got Talent 2021, D. D. Six (foto e video)

Nella quinta puntata del 24 febbraio 2021 di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’erano anche i D. D. Six, gruppo di ballerini dai 21 ai 26 anni. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich.

Il gruppo ha proposto una coreografia con una sopresa: la ballerina principale è incinta. E’ stata lei a spiegare che quando ha scoperto di essere incinta ha dovuto allontanarsi dal gruppo, ma poi non ha saputo rinunciare al ballo. per loro, quattro sì.

A questo link, il video dell’esibizione.