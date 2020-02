Italia’s Got Talent 2020: Vanesa Krasniqi Vanni (foto e video)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche la giovane Vanesa Krasniqi Vanni. La ragazza si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Vanesa Krasniqi Vanni

Vanesa Krasniqi Vanni ha solo 18 anni e ha deciso di presentare al pubblico un “omaggio” a Frank Matano, cantando Shallow di Lady Gaga in “stile Chipmunks”, accompagnandosi al piano. Nonostante l’esibizione inizialmente non avesse convinto la giuria – Matano a parte -, Mara Maionchi ha voluto sentire la sua voce non modificata, rimanendone conquistata. Per lei alla fine sono arrivati 3 sì.

A voi le immagini e il video dell’esibizione!