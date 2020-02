Italia’s Got Talent 2020: Tropical Gem (foto)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche i Tropical Gem. Il gruppo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Tropical Gem

I Tropical Gem sono un gruppo di ballerini professionisti di salsa fondato nel 2000. Portano la loro arte in giro per il mondo, ma volevano finalmente esibirsi anche in “casa”. Bravissimi, hanno raccolto commenti entusiastici da parte della giuria, che ha dato loro 4 sì senza esitazioni (a parte il “calore” di Matano avuto grazie alla sensualità vista sul palco).

A voi le immagini dell’esibizione!