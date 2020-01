Italia’s Got Talent 2020: Sofia Zaninotto (foto e video)

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent del 29 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stata anche Sofia Zaninotto, restauratrice ed acrobata 29enne.

Italia’s Got Talent 2020, Sofia Zaninotto

Sofia ha voluto esibirsi in un numero di acrobatica aerea, trasmettendo però un messaggio preciso, legato al tema dei migranti in fuga dalle loro terre, facendo sentire anche una telefonata tra uno di loro ed un’operatrice. Un’esibizione molto toccante anche per i giurati, che le hanno dato quattro sì.