Italia’s Got Talent 2020: Simone Placido Rinato (foto)

Nella seconda puntata di Italia’s Got Talent del 22 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Simone Placido Rinato, guardia giurata 34enne di Roma.

Italia’s Got Talent 2020, Simone Placido Rinato

Simone si è esibito cantando “Margherita” di Riccardo Cocciante, dedicandola alla moglie. Nonostante la passione, però, non ha convinto la giuria, che gli ha dato tre no ed un sì, quello di Mara Maionchi, complimentandosi comunque per l’entusiasmo.