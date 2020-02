Italia’s Got Talent 2020: Silver Ice canta I shall be released (foto e video)

Nella quarta puntata di Italia’s Got Talent del 12 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Silver Ice, originario della Nigeria ma ora residente a Carinola, lo stesso paese di Frank Matano, che una sera, dopo averlo visto cantare, gli ha consigliato di partecipare al programma.

Italia’s Got Talent 2020, Silver Ice

Silver Ice ha cantato “I shall be released” di Bob Dylan, suonando al pianoforte e mettendoci tanta emozione. Tanti complimenti per la sua determinazione, e quattro sì.