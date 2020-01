Italia’s Got Talent 2020: Ruben e Juliette Dominguez (foto)

Nella prima puntata di Italia’s Got Talent del 15 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ci sono stati anche Ruben e Juliette Dominguez.

Italia’s Got Talent 2020, Ruben e Juliette Dominguez

I due, nell’organizzare il loro matrimonio, hanno scritto una canzone. Da lì, hanno deciso di continuare a scrivere, e per questo hanno presentato il brano “La complicità”, che però non è molto piaciuto ai giurati. Per loro, quattro no.