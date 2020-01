Italia’s Got Talent 2020: Roberto e Dodo (foto)

Nella prima puntata di Italia’s Got Talent del 15 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ci sono stati anche Roberto e Dodo, coppia di 33 e 35 anni della provincia di Verona (lui) e dalla Cina (lei).

Italia’s Got Talent 2020, Roberto e Dodo

La coppia si è esibita in una serie di acrobazie molto difficili, che hanno richiesto agilità e concentrazione. I giudici hanno molto apprezzato l’idea della performance di appoggiarsi l’uno all’altra in una coppia. Per loro, quattro sì.