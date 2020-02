Italia’s Got Talent 2020: One Horse Band (foto)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche One Horse Band. L’uomo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, One Horse Band

One Horse Band non è un gruppo, bensì un singolo ragazzo di Milano che indossa la testa di cavallo e che, grazie a straordinarie abilità, riesce a suonare più strumenti contemporaneamente (uno con la forchetta) e a cantare. Sebbene qualche perplessità da parte della giuria, l’entusiasmo di Bastianich ha convinto i colleghi a votare in modo positivo. Bravo!

A voi le immagini dell’esibizione!