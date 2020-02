Italia’s Got Talent 2020: Mosson Drums & Bugle Corps (foto)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche i Mosson Drums & Bugle Corps. Il gruppo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Mosson Drums & Bugle Corps

Il gruppo, formato da ragazzi dai 9 ai 49 anni, ha accolto i giudici all’inizio della data di Vicenza con un’esibizione di tamburi partita in modo abbastanza “classico” e poi sfociata nel celebre brano Uptown Funk. Non potevano che arrivare 4 sì per loro.

A voi le immagini dell’esibizione!