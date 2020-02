Italia’s Got Talent 2020: Marco Rea mentalista (foto e video)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche il bravo Marco Rea. L’uomo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

Marco Rea è un mentalista e prestigiatore di Bastia Umbra che ha presentato sul palco un numero molto carino e divertente. Dopo aver fatto scelto ai giudici alcuni indumenti intimi e un numero – ciascuno in un blocchetto che ne ritraeva parecchi di diverso tipo -, ha mostrato di aver previsto le loro scelte…spogliandosi!

A voi le immagini e il video dell’esibizione!