Italia’s Got Talent 2020: Marco Miele (foto e video)

Nella quarta puntata di Italia’s Got Talent del 12 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Marco Miele, di Stoccarda (Germania).

Italia’s Got Talent 2020, Marco Miele

Marco è convinto che gli umani abbiano un potere che non conoscono. Per questo, si è esibito in un numero coinvolgendo Bastianich e Ludovica Comello, in cui bendando il primo gli ha fatto sentire il suo tocco senza toccarlo. Davvero sorprendente, considerato che Bastianich è molto scettico di fronte a questi numeri. Per lui, quattro sì.