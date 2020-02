Italia’s Got Talent 2020: Luglio Iglesias (foto)

Nella quarta puntata di Italia’s Got Talent del 12 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Luglio Iglesias, libero professionista di 42 anni.

Italia’s Got Talent 2020, Luglio Igledias

Luglio si è presentato come il figlio segreto di Julio Iglesias, in un’esibizione molto divertente, scherzando sul suo nome ed atteggiandosi da sex symbol. Eppure, Bastianich non ha gradito, premendo subito il buzz. Gli altri tre giudici hanno fatto finire l’esibizione, ma Luglio ha ricevuto solo due sì, quello della Maionchi e di Matano.