Italia’s Got Talent 2020: JBeat e Marinelli (foto)

Nella prima puntata di Italia’s Got Talent del 15 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ci sono stati anche JBeat e Marinelli, ovvero, Emilio e John Michael, di 44 e 21 anni.

I due hanno iniziato a suonare insieme dopo essersi sentiti per caso, ed hanno subito notato di avere una buona sintonia. La coppia si è esibita in un pezzo di beat al piano, tra ritmo e sonorità più jazz, ottenendo i complimenti soprattutto da Bastianich. Per loro, quattro sì.