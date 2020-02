Italia’s Got Talent 2020: il Grande Antonimus (foto)

Nella quarta puntata di Italia’s Got Talent del 12 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche il Grande Antonimus, disoccupato di 19 anni.

Antonimus ha proposto un’esibizione particolare e pericolosa. In effetti, si è piantato un chiodo nel caso e poi la punta di un trapano. Infine, ha sollevato un barile con i lobi delle orecchie, provocando molto disappunto piuttosto che semplice ammirazione. Per lui, tre sì ed un no.