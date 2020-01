Italia’s Got Talent 2020: i Ricomincio da Tre (foto)

Nella seconda puntata di Italia’s Got Talent del 22 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ci sono stati anche i Ricomincio da Tre, trio comico dai 30 ai 36 anni.

Italia’s Got Talent 2020, i Ricomincio da Tre

Il trio si è esibito in un pezzo comico in cui hanno interpretato tre statue da museo che si animano a fine giornata. Tanti complimenti per loro, ed ovviamente quattro sì.