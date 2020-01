Italia’s Got Talent 2020: i Ponzio Pilates cantano Vongole (foto)

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent del 29 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ci sono stati anche i Ponzio Pilates, gruppo musicale da Igea Marina (Rimini).

Italia’s Got Talent 2020, Ponzio Pilates

Il gruppo, vestito con un look eccentrico ma azzeccato, si è esibito in una sua canzone, “Vongole”, cantandola però molto velocemente, non facendo capire il testo. Un’idea che ha divertito la giuria, anche Mara che ha affermato come l’esibizione le ha fatto ricordare gli Skiantos. Per loro tre sì ed un no, quello di Joe Bastianich.