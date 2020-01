Italia’s Got Talent 2020: i fachiri (foto)

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent del 29 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ci sono stati anche i Sant Jarnail Singh Ji Gurmat Gatka Academy, gruppo di muratori e liberi professionisti dai 20 ai 36 anni di Brescia.

Italia’s Got Talent 2020, Sant Jarnail Sing Ji Gurmat Gatka Academy

Il gruppo si è esibito in una serie di numeri molto pericolosi, che però hanno suscitato in Mara Maionchi grandi risate, ma anche tanti complimenti dagli altri giudici. Per loro, quattro sì