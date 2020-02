Italia’s Got Talent 2020: Golden Buzzer per Sunshine Gospel Choir (foto e video)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche i Sunshine Gospel Choir. Il gruppo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

I Sunshine Gospel Choir sono un gruppo di Torino formato da persone dai 18 e i 68 anni, tutte con una diversa motivazione per far parte del coro. Un’esibizione strepitosa ha conquistato i giudici e in particolare Joe Bastianich, che ha deciso di schiacciare il Golden Buzzer per loro, sia per la loro capacità, che per onorare la tradizione americana del gospel.

