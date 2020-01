Italia’s Got Talent 2020: Gabriele e Lorenzo Di Marzo, ballerini same gender (foto)

Nella prima puntata di Italia’s Got Talent del 15 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini ci sono stati anche Gabriele e Lorenzo Di Marzo, fratello di 23 e 27 anni.

Italia’s Got Talent 2020, Gabriele e Lorenzo Di Marzo

I due fratelli si sono esibiti in una coreografia same gender, ovvero ballata da due persone dello stesso sesso. I due hanno convinto la giuria, fino a far ballare anche Matano e Bastianich. Per loro, quattro sì.