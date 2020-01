Italia’s Got Talent 2020: Gabriele Depietri (foto)

Nella seconda puntata di Italia’s Got Talent del 22 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Gabriele Depietri, prestigiatore.

Italia’s Got Talent 2020, Gabriele Depietri

Gabriele si è esibito in un pericoloso numero di escapologia, che aveva già provato in passato rischiando la vita. Appeso a due corde in fiamme, si è dovuto liberare prima di restare intrappollato in una macchina pensata appositamente per il numero. Per lui, tre sì ed un no, quello di Bastianich.