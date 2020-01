Italia’s Got Talent 2020: Francesco “Brazzo” Brizio (foto)

Nella seconda puntata di Italia’s Got Talent del 22 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Francesco “Brazzo” Brizio, 32enne originario di Taranto ma residente a Milano.

Italia’s Got Talent 2020, Francesco “Brazzo” Brizio

Francesco è un ragazzo sordo, nato da una famiglia sorda. Per dieci anni ha fatto logopedia per poter parlare con il resto del mondo. Sul palco di Italia’s Got Talent ha cantato il brano “Volere è potere”, scritto da lui. Francesco è andato a tempo, aiuto anche dall’amica Sara, riuscendo a proporre un’esibizione davvero notevole. Per lui, ovviamente, quattro sì.