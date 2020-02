Italia’s Got Talent 2020: Electraglide (foto)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche le Electraglide. Il gruppo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Electraglide

Le Electraglide, studentesse tra i 13 e i 27 anni, hanno ballato per la giuria, presentando una coreografia stupefacente in stile caleidoscopio, che si doveva guardare “da sopra”. La giuria è rimasta letteralmente senza fiato – e anche noi – e ha dato alle ragazze 4 sì decisi.

A voi le immagini dell’esibizione!