Italia’s Got Talent 2020: Doretta Gamberini, la otomante (foto)

Nella seconda puntata di Italia’s Got Talent del 22 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stata anche Doretta Gamberini, pensionata 71enne che si è presentata come otomante, ovvero indovina delle orecchie.

Doretta, osservando le orecchie delle persone, riesce ad individuare la loro personalità. Inevitabile che “leggesse” le orecchie dei giudici, dando loro delle descrizioni molto precise. Per lei, quattro sì.