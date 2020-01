Italia’s Got Talent 2020: golden buzzer per Claudia Lawrence che canta Susy (foto e video)

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent del 29 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stata anche Claudia Lawrence, 94enne.

Italia’s Got Talent 2020, Claudia

Claudia è un’attrice, che ha girato il mondo, fin quando ha deciso di fermarsi per crescere il figlio in Italia. Sul palco, dopo aver simpaticamente chiacchierato con la giuria, si è esibita nel brano “Susy” ballando il tip tap e dimostrando grande vitalità e simpatia. Per lei, una standing ovation ed i complimenti di tutta la giuria, che le ha dato quattro sì, e con Frank Matano che le ha dato il golden buzzer, mandandola direttamente in finale.