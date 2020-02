Italia’s Got Talent 2020: Calogero Argeri (foto e video)

Nella quinta puntata di Italia’s Got Talent del 19 febbraio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche Calogero Argeri. L’uomo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare alla finale del programma.

Italia’s Got Talent 2020, Calogero Argeri

Calogero Argeri ha portato sul palco un’esibizione molto particolare: si è presentato vestito da Renato Zero e cantando Il Carrozzone, ma con la voce di Albano Carrisi! Un risultato straniante che a noi è piaciuto, ma non ha convinto totalmente la giuria. Peccato!

A voi le immagini e il video dell’esibizione!