Italia’s Got Talent 2020: Asia Perris (foto)

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent del 29 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stata anche Asia Perris, 20enne di Roma.

Italia’s Got Talent 2020, Asia

Asia, figlia di circensi, ha raccontato di aver appreso la sua arte dal padre, venuto a mancare qualche mese fa. Sul palco di Italia’s Got Talent ha voluto ricordarlo esibendosi nelle prime mosse che le ha insegnato. Bastianich ha definito il numero “arte in movimento”: per lei, ovviamente, quattro sì.