Italia’s Got Talent 2020: Angelo Ermanno Dialkan (foto)

Nella terza puntata di Italia’s Got Talent del 29 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Angelo Ermanno, in arte Dialkan.

Angelo ha fuso il surrealismo e l’astrattismo, creando il “surreastrattimo”, dipingendo sul corpo di due modelle. Ricevendo quattro buzz, però, non ha potuto finire le sue opere, ricevendo così quattro no.