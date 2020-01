Italia’s Got Talent 2020: Andrea Fratellini e Zio Tore vanno in finale (foto e video)

Nella prima puntata di Italia’s Got Talent del 15 gennaio 2020, in onda su Tv8, tra i numerosi talenti che si sono esibiti davanti ai quattro giudici Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini c’è stato anche Andrea Fratellini, ventriloquo.

Italia’s Got Talent 2020, Andrea Fratellini e Zio Tore

Andrea si è esibito con Zio Tore in uno sketch di battute ed interazione con i giurati, soprattutto con Mara Maionchi. Quindi, si sono esibiti in un brano musicale, riuscendo a stupire tutti. Per lui, ovviamente, quattro sì. Andrea va in finale grazie al voto della giuria a fine puntata.