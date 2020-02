Italia’s Got Talent 2020: Adel Ahmed (foto e video)

Nella sesta puntata di Italia’s Got Talent del 26 febbraio 2020, in onda su Tv8 condotto da Lodovica Comello (in dolce attesa), tra i numerosi talenti che si sono esibiti abbiamo visto anche Adel Ahmed. Il ragazzo si è esibito davanti ai quattro giudici – Joe Bastianich, Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini – per cercare di superare il turno e approdare all’ambitissima finale del programma.

Adel Ahmed è un ragazzo romano che ha portato sul palco un numero comico sul razzismo, ironizzando sul suo colore della pelle, che lo rendono in molte situazioni uno stereotipo. Ma non ci sono soltanto risvolti negativi, uno in particolare. Una comicità travolgente, che gli ha fatto guadagnare 4 sì!

Quanno l’apparenza inganna, la realtà stupisce (soprattutto se da questo ce potreste ’mparà na lezione) #IGT @IGT_official pic.twitter.com/LQ2gsYnKvi — TV8 (@TV8it) February 26, 2020