Italiani Fantastici e dove trovarli, su Rai 2 tornano le candid camera

Ricordate le care e vecchie candid camera? Sono pronte a fare il loro ritorno, in una versione ovviamente aggiornata per modalità e temi ai giorni nostri. Italiani Fantastici e dove trovarli è il nuovo programma di Raidue, in onda ogni giorno alle 14:00 a partire da lunedì 30 maggio 2022, che ripropone gli scherzi con le telecamere nascoste giocando sulle notizie di attualità.

Italiani Fantastici e dove trovarli, cos’é?

Il programma percorre l’Italia in lungo e in largo, per mettere a confronto reazioni, valori e punti di vista differenti a seconda del luogo, dell’estrazione sociale, dell’età delle “vittime” degli esperimenti.

Le candid camera trarranno sempre spunto da veri episodi di cronaca, come i recenti licenziamenti via WhatsApp, le risse tra genitori in occasione di partite di calcio giovanile, oppure il rifiuto da parte di un pasticciere di confezionare una torta per un matrimonio gay.

Oppure da ambizioni narcisistiche contemporanee, come la smania di apparire in televisione partecipando a un “reality” dalle condizioni proibitive. Ma anche da casi accaduti a personaggi famosi, come le polemiche sorte intorno all’astronauta Samantha Cristoforetti, percepita come donna in carriera che non si cura dei figli.

Ogni candid camera, quindi, oltre a far ridere, porrà alle vittime e, soprattutto, agli spettatori un dilemma, in modo che la risata non rimanga fine a se stessa, ma sia capace di innescare una riflessione, leggera ma fondata, su se stessi e sul mondo in cui viviamo.

Infine, le puntate conterranno un omaggio a Nanni Loy, creatore delle candid camera, attraverso una clip tratta dai celebri programmi “Specchio Segreto” e “Il Tappabuchi” dello storico regista e autore. Un’occasione di riflessione su passato e presente: su cosa accadrebbe se le suggestioni e le idee alla base delle candid di Nanni Loy venissero sviluppate nell’Italia di oggi.

Italiani Fantastici e dove trovarli, conduttore e cast

Il programma è condotto da Alessandro Di Sarno che, dopo aver iniziato la sua carriera in Italia, ha lavorato a Markette, Chiambretti Night, Quelli che il calcio, Grand Hotel Chiambretti, Sbandati e Le Iene.

Nel cast delle varie candid camera, invece, troviamo attori come Federica Strozzi, Fausto Morabito e Camilla Carnevali. Italiani Fantastici e dove trovarli è stato ideato da Giorgio John Squarcia, autore e regista di programmi come Le Iene, Striscia la Notizia, Scherzi a Parte e Matrix. Negli anni ha scritto e diretto serie tv (Tutto in un Giorno, Cash, 24/7, Le Strade di Max, On the Road Again), documentari (Lo Stato Social, Missing, Il Ballo del Doge, L’ultimo Esorcista, Zona Rossa Sempre), spot pubblicitari e film per la televisione.

Italiani Fantastici e dove trovarli, come vederlo?

E’ possibile vedere Italiani Fantastici e dove trovarli in tv su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

[Foto di Silvia Violante Rouge]